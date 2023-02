Ongenoegen over aanpak verhuis volleyclub VCO naar sporthal Sint-Gillis: “Getuige van gebrekkig sportbeleid”

“Een gebrek aan sportbeleid” en “Het stadsbestuur heeft nog veel werk aan waar ze zelf altijd de mond van vol heeft: participatie”. De oppositie was tijdens de jongste gemeenteraad scherp voor schepen Lien Verwaeren (CD&V) over de aanpak van de stad om de A-ploeg van volleyclub VCO Oudegem naar de sporthal van Sint-Gillis te verhuizen. Het debat was resultaat van het ongenoegen dat een vijftal sportclubs, goed voor ettelijke honderden Dendermondse sporters, uitten over het dossier.

Volleybalclub VCO, die al jaren thuis heeft in de sporthal van Oudegem, heeft een probleem: nu de A-ploeg in eerste nationale speelt, voldoet de sportvloer in deze sporthal niet meer en als die aangepast zou worden, is de hoogte tot het plafond niet meer aangepast aan de eisen van de volleyfederatie. Twee jaar is dat al geweten, en evenlang overlegden club en stadsbestuur achter de schermen over een oplossing, namelijk een gedeeltelijke verhuis van trainingen en wedstrijden naar de sporthal van Sint-Gillis.

Maar recent barstte de bom. Het is immers pas een paar weken geleden dat sportclubs die in de sporthal van Sint-Gillis werking hebben, te horen kregen wat die verhuis concreet voor hen betekent: dat trainingsuren en competitiewedstrijden van de volleyclub overlappen met de uren die zij normaal innemen. Trainingen die VCO op donderdagavond in de sporthal van Sint-Gillis zou plannen, impacteren trainingen van AC Denderland, Omnisportvereniging en Jong Sint-Gillis, en op vrijdagavond de Handbalclub. De thuiswedstrijden in de competitie op zondagavond overlappen dan weer met de competitie die Badmintonclub Dendermonde op dat moment speelt.

Voor voldongen feiten

De misnoegde clubs, die door de gang van zaken de werking voor hun honderden sporters bedreigd zagen, trokken daarop aan de alarmbel en stuurden mails uit naar sportdienst, alle gemeenteraadsleden en leden van het Autonoom Gemeentebedrijf AGB dat de sporthallen beheert. Voor hen was het duidelijk: “Wij voelen ons voor voldongen feiten gezet. Er is veel begrip voor de terechte vraag van VCO Oudegem voor een oplossing. Maar zomaar van ons vragen dat wij daarvoor onze uren opgeven, is van het goede te veel. Dit voelt als: ‘VCO komt, andere clubs zoek maar een oplossing’.”

Voor oppositiepartijen Vooruit, Vlaams Belang en Open Vld was het aanleiding om tijdens de voorbije gemeenteraad dinsdagavond de aanpak van dit dossier op de korrel te nemen. En daar hadden ze geen goed woord voor over. “Hier is een serieuze inschattingsfout gemaakt”, beet Niels Tas (Vooruit) de spits af. “Al sinds 2021 is dit probleem gekend en hoewel de sporthal van Sint-Gillis al overbevraagd is, werden de betrokken clubs nooit geraadpleegd. Tot nu recent. Dat zij zich voor een voldongen feit gezet voelen, is terecht. Er is een groot verschil tussen ‘overleggen’ of enkel meedelen dat VCO naar Sint-Gillis komt. Het is de druppel die de emmer doet overlopen, want sportverenigingen botsen al heel lang op een te krappe capaciteit van sportinfrastructuur. Als ze vinden dat er geen sportondersteunend stadsbeleid is, hebben ze gelijk.”

Lessen te leren

VB-raadslid Barbara Pas sprong mee op de kar: “De stad heeft duidelijk nog serieuze lessen te leren over participatie, iets waar ze anders wel altijd de mond van vol heeft”, zei die. “Dat er inspanningen gebeuren om een topclub als VCO in Dendermonde te houden, is zeker terecht. Maar van meet af aan is er in het AGB op gedrukt dat de andere sportclubs niet in problemen mochten komen en mee betrokken moesten worden. Dat is niet gebeurd. Het enige wat zij al eens te horen kregen, is dat de stad ‘bezig was met een probleem’, zonder enige concrete info. En in ruil kreeg VCO de boodschap dat alles in orde kwam, terwijl de betrokken clubs niet eens de gevolgen kenden. De vaststelling van clubs dat er geen sportbeleid is, is een heel trieste zaak.”

Ook bij Open Vld klonken gelijkaardige bedenkingen: “De basis van het probleem is telkens dezelfde: er is legislaturen lang niets gedaan aan het gebrek aan voldoende sportaccommodatie, er zijn vierkante meters te weinig”, stelde Gino Van der Vreken. “En het heeft te lang geduurd vooraleer de verhuis van VCO concreet met de sportclubs besproken werd. Met alle gevolgen vandien.”

Moeilijke puzzel

Volgens schepen van sport Lien Verwaeren (CD&V) was het voorstel rond de verhuis van VCO naar Sint-Gillis voor de clubs daar “niet te nemen of te laten”. “Dat is mischien wat fout overgekomen”, klonk het. “Het is alleszins een heel moeilijke puzzel die we moeten leggen en ook VCO krijgt de vraag om wat aanpassingen te doen. We gaan nog deze maand met alle betrokkenen weer rond de tafel zitten. Bedoeling is een oplossing te vinden die door iedereen gedragen wordt.”

“Deze clubs hebben er geen nood aan te horen hoe moeilijk de puzzel wel is”, repliceerde Laurens Hofman (Open Vld). “De enige behoefte die zij hebben, is de realisatie van meer sportinfrastructuur. Notabene een zogezegde prioriteit in het beleidsplan van de stad, maar we hebben er nog niets van gezien.”

Dat VCO op 45.000 euro van de stad kan rekenen “als compensatie” in het kader van de verhuis bleek op het einde van het gemeenteraadsdebat en wordt allicht voer voor een volgende discussie. Ook anders sportclubs zouden met zo’n som geld immers wel wat kunnen doen. “Dit ga je toch goed moeten kunnen uitleggen”, gaf Vooruit-raadslid Tas de schepen nog mee.

