Ondernemersdromen tot leven in lege vitrines in stadscentrum “Leegstand aanpakken en inspiratie bieden”

Dendermonde Clown Daniel (22) verlaat voorstel­ling in allerijl om zoontje Liam te verwelko­men: “Geboorte gemist, maar het levert leuke foto op”

Meerdere papa’s hebben het al meegemaakt: in allerijl de vergadering moeten verlaten of een collega je werk laten overnemen omdat je zoon of dochter op komst is. Zo ook bij Daniel Korittnig (22). Hij was net de piste van Circus Barones opgelopen om zijn act als clown te beginnen toen hij bericht kreeg dat zijn zoon Liam op komst was. “Tijd om te ontschminken was er niet.”

19 januari