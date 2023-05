Onbekenden forceren deur van vredeskapel en gaan met offerblok aan de haal

“Brussels Airlines liet leerlingen aan hun lot over”: 58 leerlingen van GO! Talent Dendermon­de zitten urenlang vast op luchtha­vens in Rome en Barcelona

Op de luchthavens van Rome en Barcelona hebben 58 leerlingen van Go! Talent Dendermonde woensdagavond uren vastgezeten. De reden: personeelstekort in Zaventem, waardoor hun vluchten niet konden vertrekken. In eerste instantie zocht Brussels Airlines nog mee naar een oplossing, maar toen gingen de loketten dicht. “De maatschappij moet oplossingen zoeken, maar wij mochten zelf voor de kosten opdraaien”, foetert mama Vanessa Pacchiotti. Reconstructie van een chaotische avond.