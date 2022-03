Olympos viert vijftig jaar zwemmen doorheen het jaar

“We duiken de geschiedenis in en zullen het feestjaar in golven aanbieden aan het publiek”, zegt schepen van sport Lien Verwaeren (CD&V). “We mogen bijzonder trots zijn op deze vijftigste verjaardag, want we zijn hiermee één van de langst bestaande zwembaden in ons land. Dat is te danken aan talloze renovaties, verbeteringen en vernieuwingen doorheen de jaren. En ons personeel blijft zich nog elke dag met veel liefde inzetten voor de zwemmers.”