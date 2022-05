Ollibolli doet voortaan ook smullen van Coupe Bayard: “Met ijsje Ros Beiaard vieren”

Appels/DendermondeOlivier Van de Meerssche, chef van restaurant Appelsveer en de man achter ijsmerk Ollibolli in Dendermonde, pakt uit met een nieuw ijsje. Aanleiding is de nakende Ros Beiaardommegang. De Coupe Bayard combineert vanilleijs met aardbei, chocolade en speculoos.

Het is ondertussen van 2018 geleden dat Van de Meerssche zijn eigen ijsmerk lanceerde. Restaurant Appelsveer kreeg er zo in een kleine aanbouw in de tuin een ijshuisje bij. Met succes, want velen passeren er sindsdien maar wat graag om er te smullen van het artisanale ijs dat Van de Meerssche persoonlijk bereidt. “Ollibolli draagt niet voor niets de ondertitel grootmoeders roomijs”, zegt hij. “Wij laten de authenieke smaak van echt roomijs tot zijn recht komen en gebruiken alleen natuurlijke basisproducten, zoals volle melk van koeien die grazen op de Appelse weides langs de Schelde.”

Omdat Ollibolli Dendermonds is en de stad ondertussen helemaal in de ban is van de nakende Ros Beiaardommegang, besliste Van de Meerssche om speciaal voor die gelegenheid een nieuw ijs te lanceren. Dat is de Coupe Bayard geworden. “Het idee zat al twee jaar geleden in mijn hoofd”, zegt hij. “Ik wilde speciaal voor Dendermonde iets creëren. De Ommegang is de ideale gelegenheid om het op de markt te brengen. Wit en rood zijn de Dendermondse kleuren. Daarom combineer ik vanille-ijs met aardbeiensiroop. Omdat het Ros Beiaard zwart is, zit er ook donkere chocola van Callebaut in verwerkt. Afwerken gebeurt met speculoos van het Dendermondse La Confiance.”

De Coupe Bayard is te verkrijgen in kleine potjes of in potten van een liter. Vanaf zaterdag 7 mei kan het ook in het ijshuisje aan Appelsveer als bolletjes schepijs verkregen worden.

Volledig scherm © Geert De Rycke