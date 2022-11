OCMW schaft tussenkomsten voor fitness en tablets af: “Meer luxe dan sociale noodzaak”

DendermondeKwetsbare gezinnen in Dendermonde kunnen niet langer op een vergoeding voor een fitness-abonnement of aankoop van een tablet rekenen. Het OCMW schaft de tussenkomst af. Oppositiepartij Vooruit verzette zich tijdens de jongste gemeenteraad tegen deze beslissing.

Het OCMW van Dendermonde beschikt al jaren over een uitgebreide steunverlening voor kwetsbare gezinnen in de stad. Die konden zo bijvoorbeeld ook rekenen op een tussenkomst in de kosten van abonnementen bij een fitnessclub. Ook konden, onder voorwaarden, tablet-computers aangevraagd worden. Maar deze twee zaken schaft het OCMW nu af. “Deze producten hebben meer te maken met luxe en comfort dan met een sociale noodzaak”, verdedigt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA) de beslissing.

Oppostiepartij Vooruit gaf tijdens de jongste gemeenteraad aan dat ze betreurt dat de twee tussenkomsten worden afgeschaft. Roggeman had argumenten klaar om de beslissing te verklaren. “Natuurlijk is sport een belangrijke hefboom voor sociaal contact en maatschappelijke integratie. Maar fitness is vaak een heel individuele zaak”, zegt hij. “Fitness-abonnementen hebben bovendien een hoge kost, 200 euro per gezinslid per jaar. Dat maakt dat dit niet meteen de meest efficiënte steunverlening is.”

Tablets zijn volgens de schepen dan weer een luxeproduct. “Daar hoeven we geen tussenkomst in te voorzien”, klinkt het. “In een tijd waarin vele werkende gezinnen moeite ondervinden om de rekeningen betaald te krijgen, is het niet verantwoord dat een OCMW met hun belastinggeld luxeartikelen verdeelt. Wel blijven we financieel steunen als een gezin in moeilijkheden geen computer heeft en dit noodzakelijk is voor het schoolwerk van de kinderen.”

Daar tegenover voorziet het OCMW wel een uitbreiding van de steunmechanismen voor tussenkomsten in de aankoop van gas en mazout. “Ook voor werkenden of mensen met een klein pensioen”, zegt Roggeman. “Want dat is wel levensnoodzakelijk.”

