Nu eerste plastic rijbewijzen vervallen: “Melding sturen aan eigenaars zou nuttig zijn”

DendermondeDit jaar vervallen de eerste plastic rijbewijzen met een “bankkaartformaat”, ook in Dendermonde. Gemeenteraadslid Tom Bogman (Vooruit) dringt er daarom bij het stadsbestuur op aan om een melding te sturen naar eigenaars die in zo’n geval verkeren. Dat zit er evenwel nog niet meteen in.

Sinds 2013 worden plastic rijbewijzen in bankkaartformaat uitgereikt in ons land. Die zijn slechts tien jaar geldig. Dat betekent dat de eerste dit jaar, in 2023, vervallen en dus vernieuwd moeten worden. Het gaat in totaal om 300.000 exemplaren, waarvan ook heel wat Dendermondenaren in het bezit zijn. “Chauffeurs die zo’n rijbewijs hebben, kijken dus best even de vervaldatum na”, zegt raadslid Tom Bogman. “Rijden met een verouderd rijbewijs kan immers een fikse boete of zelfs een rijverbod opleveren.”

Bogman vroeg het stadsbestuur om chauffeurs in geval van het verval van hun rijbewijs zelf op de hoogte te brengen met een brief. Dat is immers niet voorzien door de overheid. “Met een melding kunnen eigenaars eraan herinnerd worden hun rijbewijs te vernieuwen”, zegt hij.

Het stadsbestuur is dat evenwel niet meteen van plan. “Dat kan nu niet, omdat we daar gegevens die bewaard worden door de federale overheid voor nodig hebben”, klinkt het daar. “De minister van mobiliteit is wel gevraagd die gegevens beschikbaar te maken. Mogelijk krijgen houders van een vervallen rijbewijs in de toekomst dus wel een oproepingsbrief, maar er is nog geen zicht op wanneer dit zal gebeuren. We benadrukken bij afhaal wel altijd dat het rijbewijs na tien jaar vernieuwd moet worden en er hangen affiches in het Administratief Centrum met de info daarrond op.”

Bogman blijft toch aandringen om een melding te versturen. “En enige tolerantie van de lokale politie om niet te verbaliseren, is misschien ook niet slecht”, zegt hij.

