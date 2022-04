Noor van D-MON Hockey geselecteerd voor trainingsprogramma Koninklijke Belgische Hockeybond

BeGold is opgericht om jonge, getalenteerde U13- en U14-spelers te ontdekken en hen te begeleiden in hun verdere ontwikkeling. Voor de selectie mocht D-MON Hockey vier spelers afvaardigen. “Er werd ons gezegd dat het wel heel ambitieus was om als zo jonge club mee te doen”, zegt voorzitter Pierre Samyn. “Maar we wilden toch onze kans wagen, want we geloven in het talent van onze spelers.”