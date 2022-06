Nog meer subsidie voor restauratie kloosterkapel

Sint-Gillis-bij-Dendermonde Vergeten pan op het vuur veroor­zaakt rookontwik­ke­ling

In de Serbosstraat in Sint-Gillis-Dendermonde werd de brandweer van Dendermonde en Lebbeke vrijdagnamiddag opgeroepen voor een brand in een appartement. De bewoner was een pan vergeten op het vuur en veroorzaakte een donkere rookontwikkeling.

17 juni