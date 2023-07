Nog meer mensen naar vredegerecht na overlast van knijten langs Scheldeboorden: dwangsom van 100.000 euro gevraagd

Speelpla­neet klaar voor fantasti­sche speelplein­zo­mer: “Jubileum­jaar en eindelijk vaste stek, onze zomer kan niet stuk”

Speelpleinwerking De Speelplaneet van Dendermonde gaat haar 25ste speelpleinzomer in. En dat doet het voor het eerst in haar bestaan eindelijk op een vaste stek. Een definitieve thuis is gevonden op de Scoutsterreinen van Baasrode. “Beter kan niet in ons jubileumjaar”, klinkt het. “Onze animatoren staan te popelen voor deze zomer!”