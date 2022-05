Nog 11 dagen tot de Ros Beiaardommegang. Van koffie en koekjes tot gadgets en boeken, het Ros Beiaard is ook ‘big business’

Dendermonde Nog 13 dagen tot de Ros Beiaardom­me­gang. Patrick Segers, dé man achter het event: “Genieten? Nee, daar is geen tijd voor. Maar het is wel een passie”

Tienduizenden mensen maken van de Ros Beiaardommegang in Dendermonde op 29 mei één groot feest, maar één man blijft er compleet nuchter onder: Patrick Segers (47). Hij moet het hele gebeuren dan ook in goede banen leiden. “Genieten? Op geen enkel moment. Daarvoor is de focus te groot.” Voor één keer laat dé man van de Ommegang in zijn persoonlijke kaarten kijken.

16 mei