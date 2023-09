Nieuwe verlichting voor sporthal: “Beter licht, goed voor het klimaat en lagere energiefactuur”

Wielrennen Veldrijd­ster Meg De Bruyne staat voor enkele uitdagende weken: “Feest voor Greg Van Avermaet moet een hoogtepunt worden”

De agenda van Meg De Bruyne is dezer dagen goed gevuld. De veldrijdster uit Hamme is zelf aan een nieuwe wintercampagne begonnen. Beroepsmatig heeft ze de voorbije dagen in Dendermonde meegewerkt aan Katuit. Daarnaast werkt ze samen met de familie ook nog eens intensief mee aan het afscheidsfeest voor Greg Van Avermaet.