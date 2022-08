Nieuwe verlichting voor Scheldebrug, en daar varen ook de fietsers wel bij

Het wegdek van de Scheldebrug werd recent vernieuwd. Sindsdien moesten fietsers het stellen met slechts een beperkte straatverlichting. Met enkele LED-slangen werd het fietspad verlicht, maar dat bleek niet optimaal. Het Vlaams Gewest, beheerder van de Scheldebrug, wil nu in degelijke verlichting op de brug zelf voorzien. Het heeft daarvoor een vergunning aangevraagd. Dat moet omdat de brug zich in de Scheldevallei bevindt en dus in natuurgebied. Om te zorgen dat er niet te veel van de omgeving verlicht wordt, wat schadelijk is voor onder andere insecten, vogels en vleermuizen, wordt gekozen voor verlichtingspalen die maximum vier meter hoog zijn in plaats van de vroegere twaalf meter. Daardoor is het gebied dat licht krijgt op de brug kleiner. De verlichting zal ook meer gedimd worden, afhankelijk van het uur in de nacht. Het zwakste niveau, voorzien tussen 23 en 5 uur ‘s nachts, is voldoende voor de verlichting van het fietspad zelf. De nieuwe verlichting zal bovendien uit meer wit dan blauw licht bestaan, wat beter is voor de fietsveiligheid omdat wit licht beter reflecteert en beter is voor de dieren.