Nieuwe toekomst voor sites met verouderde bestemming: “Meer aandacht voor voldoende groen en leefbaarheid”

DendermondeWonen op de vroegere site Vitamex in Baasrode en bouwvrij landbouwgebied aan de Zandvoorstraat in Grembergen. Verschillende sites in Dendermonde met een verouderde bestemming krijgen een nieuwe toekomst. “Met extra aandacht voor meer groen en leefbaarheid”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Marius Meremans (N-VA).

“Een aantal gebieden in Dendermonde hebben momenteel zo’n bepaalde bestemming, dat nieuwe ontwikkelingen er niet kunnen. Daardoor gebeurt er vaak niets meer met die sites, bijvoorbeeld omdat ze ingekleurd zijn als industrieterrein terwijl ze midden een woonzone liggen”, legt schepen Marius Meremans uit. “Met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan kunnen we de bestemming van zo’n gebied veranderen: dan kan industriegebied bijvoorbeeld woonzone worden of landbouwgebied omgevormd tot natuurgebied. Door een nieuwe bestemming en bijhorende voorschriften te voorzien, willen we ervoor zorgen dat deze zones toch een toekomst krijgen.”

Het stadsbestuur liet hiervoor het RUP “Achterhaalde bestemmingen” opmaken. “Dat moet nieuwe zuurstof geven aan sites waar de ontwikkelingen nu muurvast zitten door verouderde plannen”, zegt Meremans. “Belangrijk is dat we daarbij focussen op voldoende aandacht voor meer groen en leefbaarheid.”

In Baasrode wordt de site Vitamex, aan de Theo Vermylenstraat, omgevormd zodat er in de toekomst diverse functies mogelijk zijn: van wonen en ambachtelijke activiteiten tot recreatie en horeca. In Oudegem voorziet het RUP het behoud van het typische gebouw Molens Abbeloos aan de Jef Scheirsstraat als bouwkundig erfgoed, maar zorgt er tegelijk voor dat er een nieuwe toekomst komt door mogelijkheden tot wonen en kantoren te voorzien.

“Om in te zetten op voldoende groen en vrijwaren van open ruimte, voorzien we op site Zandvoortstraat in Grembergen een bouwvrij agrarisch gebied in het kader van een open landschap”, zegt Meremans. “Het gemeentehuis van Sint-Gillis krijgt dan weer een nieuwe toekomst door er een woonproject voor personen met een beperking toe te laten, in combinatie met gemeenschapsfuncties of horeca en een plek voor het verenigingsleven. En dan zijn er nog een deel minder ingrijpende plannen zoals Abalona Appels dat definitief zijn zone voor verblijfsrecreatie krijgt. In de Boerderijstraat en Broekkantstraat in Baasrode en de Vossenhoek in Grembergen is aandacht voor wonen.”

Rond dit RUP “Achterhaalde Bestemmingen” is nu een openbaar onderzoek opgestart. Dat loopt tot 3 maart. Het dossier is te raadplegen in het Administratief Centrum. Bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Franz Courtensstraat 11 in Dendermonde of digitaal via gecoro@dendermonde.be. Op dinsdag 31 januari vindt een infomoment plaats over het dossier. Geïnteresseerden kunnen om 20 uur in de polyvalente zaal van De Zonnebloem, Breestraat 109 in Sint-Gillis-Dendermonde, terecht. Info: https://www.dendermonde.be/rupachterhaaldebestemmingen.

