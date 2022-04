Nieuwe snelheidsovertreding en zeventiende veroordeling levert twee jaar cel op

M. is duidelijk niet aan zijn proefstuk toe, en dat speelde mogelijk een rol dat hij vandaag niet aanwezig was in de rechtbank. De man heeft al 16 veroordelingen, en kreeg er vandaag nog maar eentje bij. Van de vorige veroordelingen waren er ook vier snelheidsovertredingen bij, wat vandaag ook het geval was. Hij reed maar liefst 121 kilometer per uur in de bebouwde kom. Hij bleek geen geldig rijbewijs te hebben en ook zijn voertuig was niet ingeschreven. Naast de celstraf die hij kreeg zal hij ook een geldboete van 4.000 euro moeten betalen en kreeg hij een rijverbod van vijf jaar. Hij moet ook zijn examens opnieuw afleggen en aantonen dat hij rijgeschikt is als hij ooit nog wil rijden.