Nieuwe prentkaart van Postzegelkring toont vroegere stad

De Dendermondse postzegelkring snijdt elk jaar een ander thema aan om er een prentkaart rond uit te brengen. De gebeurt steevast in aanloop van haar Nationale Ruilbeurs, waarop de postkaart dan te verkrijgen is. “Deze keer slaagden we erin een panoramische luchtfoto van ongeveer vijftig jaar geleden op te duikelen”, zeggen voorzitter Gaston De Ridder en Jef Vanden Eynde van de postzegelkring. “Hierop is duidelijk te zien welke veranderingen het stadsbeeld in al die jaren onderging. Zo stroomt de Dender op die oude foto nog altijd in de Schelde bijvoorbeeld.”

Van de nieuwe postkaart zijn 150 exemplaren gedrukt. Een kaart kost 2 euro per stuk. Geïnteresseerden kunnen ze verkrijgen tijdens de bijeenkomsten van de vereniging elke zondagvoormiddag tussen 9.30 en 11 uur in café ‘t Peirt in Dendermonde. Ook op de ruilbeurs zijn er exemplaren beschikbaar. Die vindt plaats op zaterdag 4 maart. Verzamelaars die willen ruilen, nemen er met hun postzegels en ander filatelistisch materiaal meer dan honderd lopende meter aan tafels in. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Koninklijk Atheneum, aan de Geldroplaan in Dendermonde, van 9 tot 16 uur. De toegang is gratis. Info: hans.dauwe@gmail.com.