Nieuwe plaat van DJ Dosschy opgepikt door platenlabel van Dimitri Vegas & Like Mike

DJ Dosschy is graag geziene gast op fuiven en evenementen in de regio. De muziekmaker was bovendien al te horen op Tomorrowland en stond ook op podia van onder andere het Sfinx-festival, Dour Festival, Dance D-Vision en Marktrock Leuven. Vorige zomer draaide hij nog op het grote en gerenomeerde festival Ultra Europe in Kroatië , het kleine broertje van het wereldbekende Ultra Music Festival in Miami en na Tomorrowland het tweede grootste festival ter wereld.

De Dendermondenaar bracht de voorbije jaren bovendien ook al wat singles uit. Met een nieuwe plaat, die hij zopas lanceerde samen met collega-DJ’s Odssey en Ferrigno, opent hij bovendien weer nieuwe deuren. “We stuurden de plaat op naar Smash The House, het platenlabel van Dimitri Vegas & Like Mike”, vertelt hij. “En hoewel ze daar tientallen demo’s per dag binnenkrijgen en de selectie daardoor heel zwaar is, zijn we er toch in geslaagd dat ons nummer door hen is uitgebracht. Daar zijn we natuurlijk supertrots op. Bovendien hebben, naast Dimi en Mike zelf, ook nog een aantal wereldtoppers het nummer al in hun set gestoken. We worden gedraaid door bijvoorbeeld Nicky Romero, Timmy Trumpet en Yves V. Zoiets is helemaal de kers op de taart.”