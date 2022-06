Nieuwe MUG voor AZ Sint-Blasius: “Aantal interventies neemt jaar na jaar toe”

Het AZ Sint-Blasius mag over één MUG-voertuig beschikken. Die MUG treedt meestal in actie voor bewusteloze personen, personen met een ademhalings- of hartstilstand en voor personen met een zwaar trauma. Met het aantal interventies met de MUG die jaar na jaar toenemen, rukte dit voertuig in 2021 maar liefst 1.995 keer uit. Dat was goed voor gemiddeld vijf à zes keer per dag. De huidige MUG had ondertussen dan ook liefst 250.000 kilometer op de teller. “Tijd voor vervanging dus”, zegt Karen Pieters, directeur van het Dendermondse ziekenhuis.