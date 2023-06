Nieuwe mini-expo aan Vlasmarkt belicht ‘burgemeesters van toen’

Het beste van twee werelden... De ‘ginpraline’: “Je proeft de drank heel duidelijk”

Ken en Jonas Van Weyenberg, de Dendermondse stokers van de 2 Brothers Gin, en de Grembergse chocolatier De Pralienerie hebben de handen in elkaar geslagen. Het resultaat: overheerlijke ginpralines. “Dit is een ‘match made in heaven’”, vertellen de makers. Benieuwd naar de verschillende smaken?