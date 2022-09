Nieuwe mijlpaal voor Blijdorp: Langdurige renovatie maakt van oud industrieel pand inclusief verwencafé en winkel

DendermondeDendermonde krijgt er met PLEK35 een ontmoetingsruimte bij. Dat is te danken aan Blijdorp, de voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Die liet aan de Sint-Rochusstraat in hartje stad een inclusief verwencafé en winkel optrekken, waar Blijdorp-gasten zelf aan de slag gaan. Daarvoor werd vier jaar lang een oud industrieel pand gerenoveerd.

“Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Blijdorp” en “een droom die eindelijk uitkomt”. Zo klinkt het bij de Dendermondse voorziening over de opening van PLEK35. Vier jaar lang werd er dan ook gerenoveerd en verbouwd aan een oud industrieel pand, waar ooit een fabriek gevestigd was. “Zo kreeg een thuisbasis voor ons nieuw inclusief project vorm”, zegt Kristien Wauters van Blijdorp. “Onze gasten zullen hier zelf aan het werk gaan. Een prachtig gebouw krijgt zo ook een fantastische invulling.”

Blijdorp biedt in de Sint-Rochusstraat al jaren woongelegenheid aan volwassenen met een verstandelijke beperking aan. Nadat dat gebouw een renovatie onderging, was het de beurt aan het naastgelegen pand om Blijdorp verder uit te bouwen. Zo beschikken bewoners nu niet alleen over een vernieuwd residentieel deel, maar is ook een nieuwe ontmoetingsplaats ontstaan met daarna nog zeven extra flats. “We openen in dit pand een verwencafé en een winkel, waar handgemaakte kunstwerkjes en spullen die onze gasten zelf in de creatieve ateliers maken”, legt Wauters uit. “Wat er in die ateliers gebeurt, kan dankzij grote ramen aan het café gevolgd worden. Ook in de keuken is er een grote inkijk.”

Open huis

PLEK35 moet bovendien een plaats worden om te genieten. “We bieden bezoekers hier een sfeervol, gezellig kader waar ze een drankje of taart en andere zoetigheden kunnen nuttigen”, zegt Wauters. “Ook de gerechten worden allemaal door onze gasten gemaakt en ze verzorgen ook de bediening. Tegelijk willen we van heel het pand een open huis maken. Daarom zijn er ook co-workspaces ingericht, lokalen om te verhuren en vergaderruimte voor publiek gebruik. Dit is inclusie ten top: iedereen met zijn eigen competenties draait hier mee. Ontmoeting staat centraal.”

De renovatie is volledig afgewerkt en Blijdorp voorziet de officiële opening van verwencafé en winkel in januari 2023. De Blijdorp-bewoners zijn erg enthousiast. “We kijken er erg naar uit om te babbelen met bezoekers”, zeggen Diane en Wim. “Iedereen zal kunnen zien wat we maken in het atelier en dat kunnen we nu ook zelf verkopen. En het zal tof zijn om mensen te bedienen van een drankje.”

Ook burgemeester Piet Buyse (CD&V) en schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA) zijn erg enthousiast over het project. “Met projecten als dit wordt Dendermonde nog meer een stad waar iedereen telt”, zegt Buyse. “Ik geloof oprecht in dit hartverwarmend project.”Dat doet ook Roggeman, die ook voorzitter van Blijdorp III is. “Dit is een prachtig pand geworden, waar je meteen een ‘waaw’-gevoel krijgt”, zegt hij. “Maar wat er in staat te gebeuren is nog indrukwekkender. Inclusie maakt dat iedereen ten volle kan participeren in de samenleving en laat net dat ook de rode draad in het welzijnsbeleid van de stad zijn.”

