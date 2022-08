Nieuwe groep vrijwilligers zet keurfeesten opnieuw op de agenda: “Ook 't peirtje van 't keur zal aanwezig zijn”

Het bleef lange tijd stil op het Keur in Dendermonde, maar dit weekend zal er opnieuw heel wat activiteit te beleven zijn met de keurfeesten die opnieuw op het programma staan. “Het zijn eigenlijk de personen van vzw 't peirtje die hun schouders opnieuw onder het project gezet hebben om de feesten terug te organiseren", zegt Kurt. “We vonden dat het terug mocht komen en dus zijn we beginnen nadenken over hoe we dit konden organiseren.”

Op zondag zal er dus opnieuw de traditionele rommelmarkt georganiseerd worden, en daar is de buurt ook heel blij mee. Er zal ook muziek voorzien zijn en enkele drankkraampjes en eetkraampjes voor de gezelligheid. Er zal ook wat randanimatie voorzien zijn. De keurfeesten had ook altijd een traditionele oldtimerdag, maar deze organiseert het nieuwe team voorlopig nog niet. “Het is de eerste keer voor ons dat we dit doen, dus voorlopig organiseren we de oldtimers nog niet, maar misschien dat we dit in de toekomst wel terug zullen doen, we willen eerst dit jaar bekijken.”

Het is alleszins de bedoeling om de continuïteit opnieuw in de feesten te brengen en deze elk jaar te organiseren. “Het was een grote traditie en deze willen we graag volledig in ere herstellen”, zegt Kurt. “Onze nieuwe groep is een mix van jong en oud, dus er is zeker opvolging in onze groep aanwezig om nog vele jaren verder te gaan.”

Naar aanleiding van het Ros Beiaard in mei van dit jaar werden ook de Rosse Buurten georganiseerd en werd het Peirtje van 't Keur ook gerestaureerd. Eerder dit jaar ging het al eens uit, maar ook zondag zal het paard door de straten trekken. “We zijn bijzonder fier op de renovatie, en dus willen we ons peirtje graag opnieuw buiten laten om het te laten zien. We merken dat dit enorm leeft bij de buurt dus moet hij er zeker bij zijn", aldus Kurt. “We hopen dat we de wijk terug kunnen laten opleven voor de feesten en dat het een gezellig samenzijn zal worden.” De keurfeesten gaan door op zondag van 10 uur tot 18 uur op het pleintje aan de Pijnderslaan.

