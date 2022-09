Nieuwe gevangenis van 200 miljoen euro dreigt niet te kunnen openen wegens niet genoeg cipiers: nog veertig vacatures in te vullen tegen december

Schoonaarde Vrienden organise­ren tweede ‘Ride for Dylan’ nadat hij om het leven kwam bij tragisch ongeval

Op zondag 25 september zal er in de Langestraat in Schoonaarde voor de tweede keer een wielerwedstrijd georganiseerd worden voor Dylan Beeckman uit Oordegem. Hij kwam in september 2020 om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Schoonaarde. “We doen dit als eerbetoon aan hem", zegt één van zijn vriendinnen Fien De Paepe.

