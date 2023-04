Nieuwe gevangenis nog altijd niet op volle capaciteit: “Nog honderd nieuwe personeelsleden gezocht”

Nog altijd is er personeel te kort om de nieuwe gevangenis in Dendermonde op volle capaciteit te laten draaien. En dan moet ook de oude gevangenis na de zomer voor een deel weer open om overbevolking in andere gevangenissen op te vangen. “We werven dus nog steeds aan”, zegt gevangenisdirecteur Caroline Criel. Zelfs gepensioneerde gevangenismedewerkers krijgen nu brieven met de vraag om tijdelijk terug te komen werken.