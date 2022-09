Nieuw speeltoestel voor Harduynschool: “Leuke verrassing voor onze kleuters

Net als in zovele andere scholen in Vlaanderen heerste er ook in de vrije basisschool Harduynschool aan de Hofstraat in Oudegem op de eerste schooldag donderdag een gezellige bedrijvigheid. Op die spannende dag is het voor vele kinderen een uitdaging om hun school te verkennen. Kleutertjes van de Harduynschool merkten daarbij meteen een verrassing op: op de speelplaats stond een gloednieuw speeltoestel. Dat vervangt de oude speeltrein die er vroeger stond en totaal versleten was. “Dankzij sponsoring van de ouderraad, die centen bijeen zamelde via allerlei activiteiten, konden we dit realiseren”, zegt juf Sarah Verbelen. “Onze kleuters zullen hier zeker hun hartje kunnen ophalen.”