Nieuw schoolgebouw voor de Toverboon: nieuwe subsidieaanvraag om project te versnellen

Het stadsbestuur wil een nieuw schoolgebouw voor De Toverboon , aan de Denderbellestraat in Sint-Gillis. Daarvoor werd in juni 2021 al een subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. “Om daar subsidie te krijgen, geldt een wachttijd van al gauw acht tot tien jaar”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Maar recent lanceerde de Vlaamse Regering het nieuwe scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Dat is de uitgelezen kans om de realisatie van dit project voor De Toverboon te versnellen. We hebben dan ook een nieuwe subsidieaanvraag ingediend voor dit programma.”

De stad wil voor De Toverboon een multifunctioneel schoolgebouw bouwen, waar ook andere dingen buiten het onderwijs mogelijk zijn. “Zo kan de sportinfrastructuur van de school dienen voor lokale dans- en sportverenigingen en zal de refter ook buurthuis, vergaderruimte voor lokale verenigingen en naschoolse opvang zijn”, zegt schepen van onderwijs Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Een crea-klas kan gebruikt worden door de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. En we bekijken of de site onderdak kan bieden aan een nieuw kinderdagverblijf en aan de lokale wijkagenten van Sint-Gillis. Zo wordt De Toverboon een brede school en kan de infrastructuur intensiever gebruikt worden.”

De prijs van het nieuwbouwproject wordt geraamd op 7.500.000 euro. Via “Scholen van Vlaanderen” staat een vennootschap in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en onderhoud voor dertig jaar. In ruil betaalt het stadsbestuur dertig jaar lang een vergoeding. Daarna wordt de infrastructuur kosteloos overgedragen. In juli wordt bekendgemaakt of Dendermonde weerhouden is als kandidaat.