Nieuw onderkomen voor schrijnwerker David: “Door constante groei was atelier te klein geworden”

David Simon (32) startte, helemaal gebeten door houtbewerking, zeven jaar geleden zijn eigen bedrijf. In al zijn enthousiasme kreeg hij ook vrouw Kim mee, die drie jaar geleden mee in het bedrijf stapte. “Eerst om administratief werk te doen, maar ondertussen om zelf mee met hout te werken”, klinkt het. “Onze specialiteit zijn maatkasten, maar we doen ook meer dan dat. Ondertussen zijn ook zes mensen in dienst. Het atelier in Baasrode werd veel te klein. We gingen op zoek naar een grotere locatie en vonden die in Appels. Met man en macht zijn we verhuisd. We beschikken nu over meer bureelruimte, een refter voor personeel en veel meer opslagplaats.”