Nieuw festival STROOM zet Schelderegio in de kijker: ook ontdekkingstocht Dender Discover met expo in Lakenhalle en veel muziek

DendermondeDe Scheldevallei vormt deze zomer de bron voor STROOM, een nieuw festival met een hart voor duurzame natuur. En ook Dendermonde doet mee. De ontdekkingstocht Dender Discover tijdens het komende openingsweekend biedt muzikale activiteiten en een gloednieuwe expo in de Lakenhalle. Het is het startschot voor een zomer vol activiteiten.

Van 23 juni tot en met 3 juli voert het festival STROOM iedereen op een ontdekkingstocht vol muziek en kunst langs de mooiste natuur in de Scheldevallei. Het is een nieuw project van Gent Festival van Vlaanderen, dat al 65 jaar bestaat en telkens werkt rond relevante thema’s. STROOM draait rond natuur en klimaat en de Scheldevallei vormt daar het ideale decor voor”, zegt Veerle Simoens, algemeen en artistiek directeur van Gent Festival. “Elf dagen lang kunnen liefhebbers zich langs meer dan twintig verschillende steden en gemeenten langs de Schelde laten meevoeren op een muzikale tocht met concerten, intieme muziek, een kunstroute, poëzie en kunstinstallaties. Onze natuurgebieden zijn ideale plaatsen om aan de hand van kunst stil te staan bij klimaat, natuur en duurzaamheid. We zien het hele festival als een hefboom op de regio verder op de kaart te zetten en natuurparels tussen Gent en Antwerpen te ontdekken.”

Volledig scherm Veerle Simoens en Sophie Detremmerie zetten met STROOM 23 locaties langs de Schelde in de kijker. Dendermonde is er daar één van. © Marc Aerts

Ook Dendermonde is, met haar ligging aan de Schelde één van de locaties van het STROOM-festival. “Met Dender Discover strijken we hier een hele dag neer, op zondag 26 juni”, zegt festivalmanager Sophie Detremmerie. “Op diverse bijzondere locaties in de stad valt er iets te beleven. De nadruk ligt op muziek, van traditionele orgelkunst over experimentele jazz tot Argentijnse tango en middeleeuwse muziek. Je kan zelfs een impressionante luchtacrobaat tegenkomen op de Grote Markt. Keuze in overvloed dus tussen hemelse muziek, spektakel en geschiedenis.”

Veel muziek

Concreet neemt het collectief ClubMediéval in Bastion Vijf iedereen mee naar het middeleeuwse leven met liederen waarin bloemen, dieren en het groene landschap een centrale rol spelen. Trio Khaldei brengt in de Honky Tonk Jazzclub La Mer van de Franse Claude Debussy, maar ook Argentijnse tango met de Cuatro Estaciones Porteñas. Het koperensemble O’Brass brengt de compositie The Planets van Gustav Holsts. Dat gebeurt in de Openlucht hal van het GO!Talent. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk bespeelt Luc Ponet het monumentale orgel. Samen met jazz-zangeres en geluidskunstenares Lynn Cassiers brengt hij traditionele orgelmuziek in combinatie met experimentele jazz, geïnspireerd door de authentieke gezangen van de middeleeuwse mystica Hildegard van Bingen. In zaal ‘t Sestich kunnen liefhebbers tenslotte genieten van een muzikale voorstelling rond het boek Amor Mundi van de Belgische milieuactivist Steven Vromman. En een hele dag door brengen stadsbeiaardiers Marc Van Boven en Lorenz Meuelbroek ook beiaardconcerten vanop de beiaard in de Belforttoren aan de Grote Markt.

Vestingstad

Naast zoveel muziek kunnen bezoekers ook de geschiedenis van de stad induiken. Speciaal voor de deelnemers van Dender Discover is de gloednieuwe expo “Dendermonde op zijn Vest” in de Lakenhalle in primeur te bezichtigen. Die vertelt over hoe de ondertussen al lang verdwenen burcht van Dendermonde uitgroeide tot vestingstad. “De focus ligt op de tweehonderdste verjaardag van de zogenaamde Wellingtonbarrière”, zegt Patrick Segers van de Dienst Toerisme en Stadspromotie. “Hier koppelen we ook stadswandelingen rond ‘Dendermonde vestingstad’ aan, langs onder andere de enige in België overgebeven Hollandse Kazerne, de gerestaureerde stadspoorten en bastions. Het zijn allemaal stille getuigen van het militair verleden van de stad in de groene gordel errond.”

Het STROOM-festival heeft ook de rest van de zomer nog heel wat te bieden in Dendermonde. Zo staan er in juli en augustus nog verschillende wandelingen in Vlassenbroek op het programma. Twee maanden lang loopt ook de fototentoonstelling #herecomestheflood. De Nederlandse kunstenaar Rem van den Bosch nam in 23 gemeenten langs de Schelde confronterende foto’s die de waterhoogte aangeven bij een zware overstroming zonder bescherming van dijken of maatregelen van het Sigmaplan. En rond de fotokubussen die overal opgesteld staan loopt ook een schattenzoektocht.

Dender Discover in het kader van het festival STROOM vindt plaats op zondag 26 juni van 11tot 17 uur in centrum Dendermonde. Tickets & info: www.festivalstroom.be.

