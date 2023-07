Nieuw artistiek project voor Jeroen Buytaert: Tien knaptanden in ander kunstig kleedje

IN BEELD. Actie voor proper water in rivieren ook in Ros Beiaard­stad: Big Jump in Dender, ondanks onweer

Tientallen Dendermondenaren sprongen zondagnamiddag aan het Sasbrugje in hartje stad de Dender in. Big Jump stond op de agenda en wat onweer hield hen niet tegen om aandacht te vragen voor proper water in rivieren.