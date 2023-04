NET OPEN. Jordan serveert wijn en fingerfood in nieuwe wijnbar Barolo: “Instant verliefd geworden op de Grote Markt”

Minder psychofar­ma­ca in woonzorg­cen­trum Aymonshof: “Psycholo­gi­sche problemen oplossen met hulp op maat in plaats van pilletje”

In woonzorgcentrum Aymonshof is, in samenwerking met de Vlaamse Overheid en Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender, een project rond psychofarmaca opgestart. Dat zijn medicijnen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen. Het doel? Proberen minder pilletjes te gebruiken bij de rusthuisbewoners.