Net gevuld en alweer leeg: Enige overblijvende geldautomaat in Baasrode constant overspoeld

Baasrode“Wij zijn slachtoffer van de dienstverlening die de grootbanken voor haar klanten inperkt”. Dat zegt Jan Hiel van bank- en verzekeringskantoor Axa aan het Dorpsplein in Baasrode. Dat telt sinds kort de nog enige overblijvende geldautomaat in het dorp. “En door de toeloop is die na het vullen meteen leeg”, klinkt het.

In ons land verdwijnen geldautomaten aan de lopende band. De vier grootbanken in ons land beslisten enkele jaren geleden al om samen enkel nog neutrale cashpunten uit te baten. Tegen 2025 willen ze er zo 2.200 overhouden, in plaats van de 5.500 bankautomaten die er vorig jaar nog waren. Dat laat zich ook voelen in Dendermonde, meer bepaald op dit ogenblik in Baasrode. Tot voor kort had ook KBC hier nog een bankautomaat, maar die werd recent gesloten. Daardoor is alleen de bankautomaat van de Axa-bank aan het Dorpsplein nog beschikbaar.

En dat zorgt voor problemen. “In zo’n geldautomaat geldt een maximale bevoorrading per dag uit veiligheidsoverwegingen”, legt de Baasroodse Axa-directeur Jan Hiel uit. “Maar sinds dit de enige automaat is, kunnen we hem zo snel niet vullen of hij is alweer leeg. Tot grote frustratie van de vele mensen die geld komen afhalen, niet in het minst onze eigen klanten.”

Hiel ging het na: tachtig procent van de bezoekers die geld komen afhalen zijn geen klant. “Wij leveren dus nu een dienstverlening aan niet-klanten, waardoor onze eigen klanten in de kou staan want ze geraken niet aan geld”, klinkt het. “We lossen dat op door onze klanten geld aan onze balie te laten afhalen, maar dat kan ook alleen maar tijdens openingsuren natuurlijk. Wij zijn dus slachtoffer van een beslissing van de grootbanken. Heel de situatie is absurd.”

Hiel moest al honderden keren de situatie uitleggen, maar de frustraties worden er veelal niet minder om. “Onze klanten zijn kwaad en we kunnen er zelf niets aan doen”, haalt hij de schouders op. “Onze boodschap is simpel: we vragen wat begrip en dringen er bij de betrokken banken op aan dat ze minstens snel voor een neutrale automaat in Baasrode zorgen.”

Of van dat laatste ooit sprake wordt, is evenwel twijfelachtig. Er werd immers afgesproken dat zo’n geldautomaat er alleen maar komt als binnen een straal van vijf kilometer in vogelvlucht geen andere automaat beschikbaar is...

