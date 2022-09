Nestje voor jongste kleuters in GO! Leefschool Keur

DendermondeDe jongste kleuters in de GO! Leefschool van Dendermonde, in de wijk Keur, worden vanaf dit schooljaar verwelkomd in het “Nestje”. “Dit moet de overstap van thuis naar school kleiner maken”, zegt coördinator Linsy Beeckwee.

De GO! Leefschool in Dendermonde gaat haar derde schooljaar in. Het schoolteam daar kiest er bewust voor om alle kleuters samen te brengen in één groot speel- en leerplein. “Alle kleuterleeftijden zitten er dus samen, en zo doen de kleuters heel wat meer ervaringen op binnen sociale vaardigheden en zelfstandigheid”, zegt coördinator Linsy Beeckwee. “De oudste kleuters zorgen mee voor hun jongste klasgenootjes, de jongste kleuters hebben op hun beurt altijd iemand in de buurt om naar op te kijken en worden zo gemotiveerd om het ook te proberen.”

Toch creëerden de leerkrachten de voorbije zomermaanden ook een “Nestje”, dat donderdag op de eerste schooldag officieel in gebruik genomen werd. “Dit is een klasruimte dicht in de buurt van de grote speel- en leerplek”, zegt Beeckwee. “Het is een rustige, geborgen en prikkelarme ruimte met veel plaats om te bewegen. Ouders krijgen ’s ochtends de kans om mee in de klas te gaan met hun kleuter en samen de dag in de klas te starten. Zo willen we voor onze jongste kleuters de overstap tussen thuis en school kleiner maken.”

Ook in de loop van de dag krijgen de jongste kindjes in hun “Nestje” een aantal activiteiten aangeboden waarbij onder andere experimenteren, woordenschat en het aanleren van routines centraal staan. “Op deze manier vinden ze sneller hun weg in de volledige school”, klinkt het.

