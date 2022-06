Nele Costers heeft eerste boek over astrologie klaar: “Een no-nonsens gids”

DendermondeNele Costers (44) uit Dendermonde heeft haar eerste boek uit. En dat gaat over astrologie. Costers is dan ook al jaren professionele astrologe en coach. “Tijd om het eeuwenoude verhaal op een frisse en no-nonsens manier te brengen”, zegt ze.

“Voor zweverig gedoe moet je bij mij niet zijn”. Nele Costers is duidelijk als ze het over haar visie op astrologie heeft. In 2009 richtte ze haar eigen astrologiecentrum Adara op, vooral met de bedoeling mensen te coachen en begeleiden op basis van sterrenkunde.

“Dat heeft me altijd al gefascineerd”, zegt ze. “Ik herinner me hoe ik als kind mijn moeder ingewikkelde schema’s zag uittekenen van horoscopen. Dat boeide me, maar ik was ook sceptisch. En dus ging ik cursussen volgen. Ik zie de astrologie vooral als een manier om mensen te ondersteunen. Met een eenvoudige taal, geen technische uitleg. De planeten leren hoe iemands karakter in elkaar zit en ik help om met de sterke en minder sterke kanten het beste om te gaan. Bij Astara draait het om karakteranalyse en advies, niet om te weten te komen of je de man van je leven zal tegenkomen, of morgen ander werk zal vinden.”

Met alle kennis rond astrologie op zak kon een boek niet uitblijven. “Twee jaar heb ik eraan geschreven, af en aan”, zegt Nele. “Nu is het eindelijk gedrukt en daar ben ik heel trots op. Ik wil de mensen vooral iets bijleren over wat astrologie eigenlijk is, maar wel op een no-nonsens manier. Vraag aan gelijk wie wat zijn sterrenbeeld is, en die zal dat weten. Maar meer dan dat is het vaak niet. In mijn boek leg ik op een heldere en frisse manier het eeuwenoude verhaal van astrologie uit. Het vertrekt bij de twaalf sterrenbeelden, hun geschiedenis en waar ze voor staan. De lezer ontdekt vervolgens echter snel dat er nog veel meer bestaat dan alleen je zonneteken of sterrenbeeld. En dat astrologie verassend mathematisch is en er veel logische verbanden zijn.”

Het boek “Ik ben Waterman, en jij?”, overigens mooi geïllustreerd, is zopas officieel gelanceerd en online te bestellen. Info: https://www.adara.be.