Natuurpunt zet werking in de kijker tijdens happening in stadspark

“Natuurpunt Land van Schelde, Dender en Durme bestaat uit verschillende werkgroepen”, zegt Stijn Moonen. “Die focussen zich op onder andere insecten, zoogdieren, planten, amfibieën en vogels. We zetten graag eens in de kijker waar zij zich concreet mee bezig houden. Daarom organiseren we verschillende workshops tijdens onze happening.”