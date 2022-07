Natuurpunt leert over zomervlinders

Opdorp Midden­stand Opdorp Leeft (MOL) vier dertigja­rig bestaan: “Ongeloof­lijk wat we allemaal verwezen­lijkt hebben vanuit een groep bevriende zelfstandi­gen”

Er breekt een feestjaar aan voor Middenstand Opdorp Leeft in Opdorp. Dertig jaar heeft de vereniging van bevriende ondernemers op de teller staan. En in die tijd drukte MOL zijn stempel op Opdorp. Tijd voor een terugblik én blik op de toekomst. “Dat we indertijd het kermisgebeuren nieuw elan gaven, daar zijn we nog altijd trots op”.

2 juli