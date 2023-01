Natuurpunt Dendermonding op zoek naar vrijwilligers

“Onze vrijwilligers zijn onmisbaar”, klinkt het bij Natuurpunt Dendermonding. “Stuk voor stuk dragen zij bij aan meer en betere natuur in de streek van Dendermonde. Met de jaren werd onze afdeling groter, niet alleen in ledenaantal maar ook in oppervlakte van de reservaten en daardoor ook in te beheren projecten. Daarom is er nood aan extra helpende handen.”

Wie iets wil betekenen voor de natuur op lokaal vlak, kan aansluiten. Geïnteresseerden zijn op vrijdag 3 februari vanaf 19.30 uur welkom op een bijeenkomst van Natuurpunt Dendermonde in Zaal Belgica Bis, Kerkstraat in Dendermonde. Aanwezigen ontdekken de verschillende mogelijkheden om zich in te zetten: in het bestuur, het beheerteam of redactie, bij aankopen, foto’s nemen of activiteiten organiseren. Tijdens een Natuurcafé kan iedereen kennismaken met de verschillende functies en antwoorden krijgen op alle vragen.