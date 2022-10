Natuurpunt Dendermonde op pad voor Dag van de Trage Weg

De Dag van de Trage Weg vindt plaats op zondag 16 oktober. Die dag verkennen overal in Vlaanderen duizenden mensen allerlei buurtwegen. Natuurpunt afdeling Dendermonde heeft daarvoor een wandeling uitgestippeld in Schoonaarde. “Ook hier verdienen trage wegen meer aandacht”, zegt Andries Achten van de natuurvereniging. “Gelukkig zijn er in Schoonaarde nog heel wat paden overgebleven. Dat zorgt voor een aangename manier om zich te verplaatsen of om eens lekker uit te waaien. Met onze wandeling willen we ook de mensen voor wie de streek onbekend is, laten kennismaken met al het moois in deze groene uithoek van Dendermonde.”