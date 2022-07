Nationale Feestdag aanleiding voor Jazz in het Park

De Nationale Feestdag gaat in Dendermonde niet zomaar voorbij. Om 11 uur vindt daarvoor een Te Deum in de Onze-Lieve-Vrouwekerk plaats, gevolgd door een optocht naar het gedenkteken op het Heldenplein. Om 12 uur begint een beiaardconcert vanop de Belforttoren van het stadhuis. Dat is er ook nog eens om 19 uur.

Traditioneel is het in de namiddag tijd voor Jazz in het Park. In het stadspark aan de Leopoldlaan zijn er vanaf 14 uur optredens van The Cotton City Jazzband en What a Wonderful Toots. Doorwinterde muzikanten zoals Eric Melaerts, Bruno Castellucci, Patrick Deltenre en Bart De Nolf doen Toots Thielemans herleven naar aanleiding van zijn honderdste verjaardag. De apotheose om 18 uur is voor Jo Lemaire. Zij brengt geen jazz pur sang, maar doorleefd chanson en kwaliteitsvolle pop.