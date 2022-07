Nathalie Pien zet deuren atelier open

Buggenhout Opnieuw verschil­len­de inbraken in Buggenhout

In Buggenhout werden in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw verschillende inbraken gepleegd in de regio. Dit keer viseerden de dader of daders zich vooral op voertuigen. Zowel in de Bovendonkstraat als in de Brandstraat werden er voertuigen doorzocht.

