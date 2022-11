Na zoveelste vernieling van regenboogbank: Lotte en Cheyenne organiseren wandeling voor verdraagzaamheid

Hij, zij of hen

Dit laatste feit is voor Lotte en Cheyenne signaal om in actie te schieten. Op zondag 20 november organiseren ze een wandeling voor verdraagzaamheid in Dendermonde, onder het motto “Hier is iedereen welkom”. “Het is tijd dat we hier in Dendermonde, als samenleving, een statement maken”, zeggen de jongedames. “We doen een oproep aan alle inwoners van de stad om massaal deel te nemen. En zo signaal te geven dat ze opkomen voor verdraagzaamheid. Iedereen moet kunnen zijn wie hij, zij of hen is. Gelijk welk geslacht, gender, huidskleur, afkomst, inkomen, leeftijd of sociaal-economische status.”