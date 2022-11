Na WK-heisa over regenboogband zet Jong Sint-Gillis regenboogvlagjes op veld: “Voor ons is diversiteit in alle betekenissen een evidentie”

DendermondeRegenboogvlagjes. Daarmee duiden ze bij voetbalclub Jong Sint-Gillis uit Dendermonde nu de corners van het veld aan. “Want voor onze club is diversiteit in de breedst mogelijke zin wél een evidentie”, klinkt het. De club reageert zo op de heisa rond het FIFA-verbod op regenboogbanden tijdens WK-wedstrijden in Qatar.

“Dat de FIFA gisteren het initiatief van enkele Europese voetbalbonden om met een regenboogkapiteinsband te spelen torpedeerde, is voor ons onbegrijpelijk”, zegt Bart Van Belle van Jong Sint-Gillis. De club, met de focus op jeugdwerking, is één van de grootste sportclubs van Dendermonde. “De regenboogband heeft absoluut niets met politiek te maken. Het is een statement voor meer inclusiviteit en gelijke rechten. Door zichzelf een inclusieve organisatie te noemen en dan regenboogkleuren te verbieden, toont de FIFA zich opnieuw van haar meest hypocriete zijde.”

Net daarom brengt de Dendermondse club een eigen statement naar buiten, een signaal naar de buitenwereld. De corners van het veld worden aangeduid met regenboogvlagjes. “Normaal gezien gebruiken we onze regenboogvlaggen enkel tijdens de maand van de diversiteit van Voetbal Vlaanderen in maart”, zegt Van Belle. “Maar nu gaan we ze ook gebruiken tijdens het WK Voetbal. Op onze sociale media geven we ook ons logo heel die periode een regenboogkleurtje. We hopen dat nog wel meer clubs ons voorbeeld volgen en zo een teken geven voor meer diversiteit, respect en verdraagzaamheid. De essentie van voetbal is net dat iedereen het kan spelen.”

Supporteren voor onze Rode Duivels is er bij de club wel nog bij. Jeugdspelertjes die woensdagnamiddag trainden, keken ondertussen ook al uit naar de wedstrijd tegen Canada ‘s avonds. Met aan de rand van het veld regenboogvlagjes in het vizier. “We begrijpen dat de Rode Duivels hun sportieve kansen gaaf willen houden en het risico op schorsingen of andere sportieve sancties niet willen lopen”, zegt Van Belle. “Maar wij als club geven wel ons signaal: voetbal is voor iedereen, ongeacht gender, cultuur, religie of huidskleur.”

