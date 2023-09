Na vertraging voor nieuwe sporthal Grembergen: KAVD hoopt langer van site gebruik te maken

Van wetenschap tot een familie­pick­nick: dit mag je niet missen tijdens Open Monumenten­dag in het Waasland en Dendermon­de

Op zondag 10 september is het weer zo ver. Dan zijn er meer dan 1.000 activiteiten te beleven tijdens Open Monumentendag. Dit jaar is het thema ‘Met hart en ziel’. Van wetenschap in Sint-Niklaas tot een familiepicknick aan Kasteel Lippens in Moerbeke-Waas: deze 8 monumenten mag je zeker niet missen in het Waasland en Dendermonde.