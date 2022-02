“Na twee jaar wachten mogen we eindelijk op het Ros Beiaard zitten”: Vier Heemskinderen tellen laatste 100 dagen voor Ommegang gespannen af

Blankenberge/Dendermonde/Loenhout Bloemencorso’s uit drie Vlaamse gemeenten bundelen de krachten: “Erfgoed behouden en corsopas­sie delen”

De bloemencorso’s van Blankenberge, Sint-Gillis-bij-Dendermonde en Loenhout bundelen voortaan de krachten in de vzw Corso Classics. De spectaculaire stoeten die door tienduizenden bezoekers geliefd zijn, moeten zo nog vele jaren kunnen blijven bestaan. “Van de laatste zondag in augustus tot de tweede zondag in september willen we meer dan 275.000 bezoekers lokken.”

13 februari