Na twee jaar verplichte onderbreking opnieuw groenmarkt op nieuwe locatie

In 2019 vierde de groenmarkt nog haar vijfde jubileumjaar met een schot in de roos, maar de afgelopen twee jaar moesten ze tegen hun zin een verplichte pauze houden. Dit jaar mocht de groenmarkt opnieuw wel doorgaan, en was de organisatie er dan ook meer dan klaar voor.

Heel wat bezoekers kwamen naar de groenmarkt en hadden het duidelijk gemist om langs te komen. “De afgelopen twee jaar hebben we allemaal gemerkt hoe graag we in onze tuin werken en het gemist hebben", klinkt het bij Kim Van Rossem.

Dat heel wat mensen de groenmarkt gemist hebben was ook duidelijk, want het was over de koppen lopen en er was heel wat volk aanwezig langs de verschillende standjes. Op de groenmarkt was ook een cavabar voorzien om even tot rust te komen en te genieten van een glaasje.