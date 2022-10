Na telkens opnieuw vernielingen aan “knips” Hekkenhoek: tijdelijke tractorsluizen tegen sluipverkeer

Op de Zogsebaan (N446) zijn in de zomer de langverwachte werken gestart. Er komen gescheiden riolering, een beter wegdek en veiligere fietspaden. Om te voorkomen dat sluipverkeer voor overlast zou zorgen, werden sinds de start van de werken “knips voorzien in de Hekkenhoek en aan de “zeven bochten” in Grembergen. De versperringen bestonden uit grote, zware betonblokken, heel wat signalisatie en de nodige verkeersborden.

Nadat iemand er in slaagde een betonblok in de berm te schuiven, zodat verkeer wel weer zou doorkunnen, werd beslist dat de aannemer in de plaats een slagboom met slot zou voorzien. Maar ook dat bleek mikpunt van onverlaten. De slagboom werd kapot gereden, signalisatieborden werden aan de kant gezet. Ook als alles weer op zijn plek gezet werd, gebeurde dat telkens opnieuw.

Stadsbestuur, lokale politie en aannemer gingen daarom samenzitten om nog een andere oplossing te bedenken. Dat worden tijdelijke tractorsluizen. “De knips zijn er gekomen op uitdrukkelijk verzoek van de lokale politie en het gemeentebestuur van Zele om te vermijden dat al het sluipverkeer via Hansevelde en Huivelde. rijdt”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Daar bevindt zich immers een lagere school. Omrijden is voor niemand leuk, maar deze maatregel is bestemd voor de veiligheid van schoolgaande kinderen. Maar in de plaats worden betonblokken verschoven, barelen in een mum van tijd vernietigd. Het is schandalig wat hier gebeurt. Daarom komt er een andere oplossing: tijdelijk tractorsluizen. Die houden sluipverkeer tegen, maar landbouwers kunnen wel hun percelen bereiken.”

