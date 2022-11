Na stijging inbraken in Sint-Gillis-Dendermonde: politie verhoogt controles

Er deden zich deze maand, van 1 tot 15 november, al elf inbraken voor in Sint-Gillis-Dendermonde. De sterke stijging op zo korte termijn doet de wenkbrauwen fronsen. “Dat op één dag in een paar uur tijd vier inbraken in dezelfde straat gebeurden, doet dat cijfer natuurlijk meteen ook aantikken”, schetst burgemeester Piet Buyse (CD&V). “De lokale politie aarzelt wel niet om hier op te werken. Zo worden momenteel al de laatste treinen die in Dendermonde aankomen en de eerste die er weer vertrekken in het oog gehouden. Mogelijk komen dieven daarmee aan in onze stad en Sint-Gillis ligt vlakbij. Bovendien vinden extra controles plaats. In de nacht van maandag op dinsdag bijvoorbeeld waren er vijf bijkomende patrouilles in Sint-Gillis.”

Dalende trend

De vele inbraken de jongste tijd maakt inwoner ongerust. Nochtans zit in het algemeen het inbrakencijfer in Dendermonde in dalende lijn. “In 2018 werden in onze stad nog 182 inbraken opgetekend”, weet Buyse. “2019 was vervolgens een kantelpunt, met de uitrol van het ANPR-schild rond de stad met bewakingscamera’s. Het aantal inbraken daalde toen tot 132. In 2020 was er een forse daling tot 107 inbraken, maar toen zaten we in het coronajaar waarbij iedereen thuis was en dieven dus geen kans hadden. Voor 2021 werden 111 inbraken opgetekend, nog altijd fors minder dan in 2018 en 2019. Dendermonde scoort overigens altijd lager dan andere regio’s.”