Na mogelijk nieuw spoor in zoektocht naar verdwenen zuster Gaby: “OCMW bereid om volle medewerking aan parket te verlenen”

Jacobs en Devriendt maakten indertijd het proces-verbaal van onrustwekkende verdwijning van zuster Gaby op, hadden altijd het gevoel dat de zaak de doofpot in moest en bleven zich de voorbije veertig jaar vastbijten in het onderzoek ook al waren ze al lang met pensioen. Vorig jaar in mei kwamen de twee met hun bevindingen én een spoor van een getuige naar buiten. Die persoon duidde de plaats aan waar volgens zijn vader, een bouwvakker in de tijd dat de non verdween, het lichaam van zuster Gaby begraven werd. Hij had gezien hoe vlakbij Bastion IX, niet ver van het klooster, een put was gegraven in de vroege ochtend na de verdwijning. De twee voormalige rechercheurs schreven een brief over hun onderzoeksresultaten naar het parket en dat schrijven kreeg nu een staartje. Het Parket Generaal zal zich binnenkort, op basis van het recente plaatsbezoek, buigen over de vraag of verder onderzoek verricht kan worden.