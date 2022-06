Na Mespelken deze keer vier ooievaarkuikens geboren

Lebbeke Advocaat gaat in beroep tegen interne­ring van cliënt nadat zijn partner om het leven kwam bij een ruzie

Youssef V.B. is door de raadkamer in Dendermonde geïnterneerd nadat hij op 10 november 2020 hevige ruzie kreeg met zijn partner N.W. De vrouw liet hierbij het leven en sindsdien zat de man vast voor moord, wat later aangepast werd in doodslag. V.B. verscheen dinsdag voor de raadkamer waarbij hij de internering hoorde, maar zijn advocaat Anthony Mallego gaat hiertegen in beroep.

25 mei