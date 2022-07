Na jaar proefopstelling: Verkeersmaatregelen voor veiligere schoolomgeving worden definitief

Het Dendermondse stadsbestuur voerde enkele maatregelen in centrum Baasrode in om de verkeerssituatie er veiliger te maken. De schoolomgeving rond het Dorpsplein werd volledig herbekeken, in samenspraak met de twee basisscholen. De mobiliteitsdienst werkte op basis daarvan een alternatief verkeersplan uit dat als proefopstelling werd ingevoerd. “Onze belangrijkste doelstelling was een hogere verkeersveiligheid en leefbaarheid in de schoolomgeving”, zegt schepen Meremans. “Na een jaar hebben we een analyse gemaakt en die is positief. Daarom gaan we het merendeel van deze proefopstelling nu definitief maken.”