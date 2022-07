Na burgerbudget nu ook jongerenbudget: “Tieners steunen die leuk project hebben voor stad”

“We werken ondertussen al een tijdje met een burgerbudget, dat inwoners van onze stad de kans geeft om mooie projecten te realiseren met onze financiële steun”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Het doel daarvan is om inwoners zelf de touwtjes in handen te laten nemen om een project op poten te zetten dat een meerwaarde kan bieden voor de stad of de buurt. Om hier aan mee te doen, moet je wel ouder zijn dan 18 jaar. Maar omdat we een kindvriendelijke stad zijn, willen we nu ook tieners en jongeren de kans geven om zoiets te doen. Daarom richten we het jongerenbudget op, met een aparte oproep voor tien- tot achttienjarigen.”