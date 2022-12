Na blijvende groei vestigt IPC-Group zich op industrieterrein Hoogveld

De IPC-group, aangestuurd door Tomas Mannaert, Filip Franckaert en Krista De Vos, herbergt drie onderdelen: “Met IPC-services, opgericht in 2014, richten we ons op industriële coatings”, legt Mannaert uit. “Met REI-projects zijn we dan weer actief in de sector van materialen voor brandbeveiliging in gebouwen. En met Strakwerk staan we in voor algemene schilderwerken en binnenafwerking. In 2018 goten we alles in één firma, de IPC-Group.”